В Госдуме предупредили о переносе крайней даты оплаты ЖКХ с марта 2026 года

Депутат Колунов: с 1 марта крайний срок оплаты ЖКХ будет перенесен на пять дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Изменения вводятся в помощь тем, кто получает зарплату в нетипичные даты.

В России с 1 марта следующего года будет продлен крайний срок внесения оплаты по услугам ЖКХ. Стандартную дату (10 число каждого месяца) перенесут на пять дней вперед. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, представитель фракции «Единая Россия».

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10 на 15 число каждого месяца», — цитирует его ТАСС.

Колунов подчеркнул, что упомянутая мера будет введена для удобства граждан, которые получают зарплату после 10 числа. Для парламентариев не секрет, что многие россияне вынуждены откладывать деньги с предыдущих выплат, так как иначе не успеют в срок оплатить услуги ЖКХ. Передвижение крайней даты обеспечит комфорт для таких россиян.

«Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени», — сказал депутат.

Помимо прочего, после 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать свой порядок внесения оплаты за жилые помещения и коммунальные услуги. Сроки будут одинаковыми для всех.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разрыв в зарплатах россиян сократился до рекордного минимума. Теперь граждане страны с самыми низкими доходами зарабатывают в семь с половиной раз меньше, чем самые обеспеченные.

