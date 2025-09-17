Паспорт не нужен: туристы смогут заселяться в отели с помощью биометрии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Новые правила проживания в отелях РФ должны повысить удобство для туристов и прозрачность тарифов для бизнеса.

Заселение в российские отели по водительским правам, загранпаспорту и биометрии может стать реальностью. Проект постановления правительства РФ о правилах предоставления гостиничных услуг сейчас проходит стадию обсуждения. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года. «Известия» разобрались, как изменения скажутся на туристах и отельном бизнесе, какие трудности могут появиться и почему рынок до сих пор спорит о невозвратных тарифах.

Что нового предлагается

Согласно обновленным нормам, российские граждане смогут заселяться в гостиницы не только по паспорту или документу военного, как это было раньше, но также по заграничному паспорту и водительскому удостоверению. В постановлении также прописано, что регистрация «может происходить при идентификации и (или) аутентификации с помощью единой биометрической системы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эти правила касаются и несовершеннолетних, если их данные и согласие одного из законных представителей (когда ребенок путешествует без родителей или опекунов) внесены в систему. Иностранные граждане также смогут заселяться в отели через единую биометрическую систему при наличии их данных. Отдельно уточняется: «предоставление услуг средств размещения допускается только при условии наличия у средства размещения действующей классификации средства размещения».

Нововведения касаются и тарифов. Теперь вводятся невозвратные варианты. Если бронирование возвратное и клиент сообщает об отмене до дня заезда, гостиница обязана вернуть всю сумму. Если отказ поступает позже — допускается удержание платы за одни сутки. При невозвратном тарифе отель вправе оставить всю сумму или часть внесенной оплаты. Исключения: болезнь или смерть клиента или его родственника, введение режима ЧС, мобилизация бронировавшего номер. В этих ситуациях средства возвращаются полностью, а документы, подтверждающие вынужденный отказ, можно подать в течение полугода после отмены.

Вопросов станет меньше

Игроки рынка в целом положительно воспринимают расширение списка документов. Для отельеров это создаст определенные организационные трудности, но упростит работу с клиентами. Первое время кассиру-операционисту будет сложнее из-за необходимости вводить разные типы документов и хранить их копии. Однако эти технические задачи решаемы, отметил исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец.

«Если говорить о том, как это коснется фронт-офиса, то есть люди, которые работают на первой линии — им, наверное, станет проще. Дискуссии вокруг того, почему можно или нельзя заселяться по какому-либо документу, — обычное явление. Если перечень будет расширен, то количество случаев, когда нужно будет объяснять гостям, почему отель их не принимает, станет меньше», — объяснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Основатель и генеральный директор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов отметил, что многие взрослые приезжают с детьми без необходимых бумаг, хотя гостиницы требуют оригинал свидетельства о рождении. Возможность заселения по расширенному перечню документов и с помощью биометрии снимет часть проблем.

Кроме того, по словам специалистов, нововведения помогут в случае задержек рейсов. Бывает, что авиакомпания готова предоставить гостиницу, но турист не может зарегистрироваться, имея при себе только загранпаспорт. Новые правила позволят решать подобные ситуации проще и сделают туристическую инфраструктуру устойчивее к непредвиденным обстоятельствам, отметила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Наработки уже есть

Эксперты уверены, что внедрение изменений не потребует больших усилий.

«IT-специалистам и поставщикам гостиничного софта потребуется немного доработать функционал. Но, насколько я знаю, соответствующие дополнения уже давно готовы. Программное обеспечение начали адаптировать еще во время принятия закона, который позволил правительству вносить изменения в правила оказания гостиничных услуг», — отметил Андрей Михайлец.

Алексей Высоканов добавил, что обновление программного обеспечения не должно вызвать проблем.

«Безусловно, внедрение подобных технологических решений потребует от отельеров существенных инвестиций в модернизацию программного обеспечения и, возможно, переподготовку персонала. Тем не менее долгосрочные выгоды от упрощения процедур заселения и повышения клиентского сервиса должны компенсировать первоначальные затраты», — уверена Надежда Капустина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Важно, что новые методы заселения — это дополнительный вариант, а не обязанность, подчеркнул директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

«И для туристов, и для бизнеса это позитивная история, дающая больше удобства и гибкости. Крупные сети, скорее всего, внедрят сервис быстрее, малым объектам может потребоваться больше времени. При этом важно, чтобы гостиницы заранее информировали путешественников, если цифровая регистрация у них пока недоступна», — сказал Брагин.

Невозвратные тарифы: плюсы и минусы

Невозвратные тарифы стали основной темой дискуссий. По словам адвоката юридического центра «Зайцев и партнеры» Даниила Зайцева, их появление — значимый юридический и коммерческий инструмент.

«Он помогает отелям снизить финансовые риски и лучше управлять загрузкой. Конечно, при этом надо помнить о правах клиентов: условия возврата должны быть прозрачными и понятно донесенными. Конкуренция и развитие рынка требуют гибкости в предложениях — клиент сможет выбрать между дешевым, но „жестким“ тарифом и более дорогим, но с возможностью отмены», — пояснил юрист.

Сегодня, отмечают эксперты, гостиницы при отмене заселения могут удерживать оплату только за первые сутки. Но в загородных и курортных объектах отдых часто длится 10–14 дней, и если номер не сдастся повторно, он простаивает весь этот срок. Также новая система уменьшит число случаев, когда турист бронирует сразу несколько гостиниц «про запас».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Невозвратные тарифы будут востребованы у тех клиентов, кто уверен в своих планах. Международная практика показывает, что их доля составляет 35–40% от всех бронирований в зависимости от региона, приводит данные эксперт Финансового университета Дарья Кличева.

«В столичных городах, крупных деловых и финансовых центрах доля таких бронирований еще выше и достигает 55%. Наибольшей популярностью такие тарифы пользуются у деловых путешественников и тех, кто путешествует с культурно-познавательными целями», — пояснила она.

По словам Кличевой, наличие таких тарифов помогает отельерам прогнозировать загрузку номерного фонда и объем дохода, что укрепляет устойчивость бизнеса.

Тем не менее гостиницы признают и минусы. Потребителям обязательно нужно предлагать выбор и четко разъяснять условия. Но в регионах с ограниченным предложением невозвратных тарифов может стать больше, что ухудшит гибкость.

«Минэкономразвития не предложило механизм и нормы определения того, какую долю номеров отель сможет предлагать по невозвратным тарифам. Есть риск, что все тарифы в гостиницах станут невозвратными и выбора у потребителя не будет. Нет и механизма контроля цен на гостиничные услуги и верификации скидки за невозвратный тариф, что она является настоящей, а не как во время массовых распродаж, когда цены сначала завышают, а потом предлагают дисконт от изначально завышенной стоимости», — пояснил руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом эксперты напоминают, что невозвратные тарифы сами по себе не нарушают закон.

«Ключевым фактором на этапе выбора услуги должны стать прозрачность условий бронирования и предоставление клиентам четкой информации о различиях между возвратными и невозвратными тарифами. Правовая сущность невозвратных тарифов не противоречит действующему законодательству о защите прав потребителей при условии добровольного выбора клиентом соответствующих условий и адекватного информирования о последствиях такого выбора. Тем не менее данный вопрос требует более четкого регулирования исключительных случаев», — отметила Надежда Капустина.

Подобная схема давно применяется в авиаперевозках и пользуется спросом, напомнил Александр Брагин.

«Туристам это дает больше выбора: можно оплатить проживание по более доступной цене в рамках невозвратного тарифа или предпочесть возвратный вариант, который стоит дороже, но дает больше гибкости. Для гостиниц такие тарифы — инструмент снижения рисков. Поэтому мы позитивно оцениваем закрепление прозрачных правил применения невозвратных тарифов», — сказал эксперт.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

По словам путешественника Альберта Бодокии, появление невозвратных тарифов снижает минимальную цену номера, но возвратные варианты могут подорожать из-за риска отмены.

«Итоговая динамика будет зависеть от инфляции, коммунальных платежей и зарплат. Вероятен раскол на базовые недорогие невозвратные предложения и более дорогие гибкие тарифы», — отметил он.

При этом и сегодня, и ранее на сайтах отелей и агрегаторов часто встречалась пометка «стоимость не возвращается». То есть фактически невозвратные тарифы уже работают, если, конечно, клиент не захочет добиваться возврата денег через суд.