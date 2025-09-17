Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вывести Совбез из реалий 1945 года

Фото: Zuma/ТАСС

По его мнению, международной организации необходимы реформы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости проведения реформ в Совете Безопасности, которые бы сделали его современным и вывели из реалий 1945 года. Нынешняя система, считает он, создает проблему легитимности и эффективности. Соответствующее заявление генсека перед журналистами прозвучало накануне на пресс-конференции в преддверии Генеральной ассамблеи ООН. Трансляция велась на платформе YouTube.

«Состав Совета Безопасности не соответствует современному миру. Он соответствует миру 1945 года, и это создает не только проблему легитимности, но и проблему эффективности… Государства-члены должны серьезно рассмотреть вопрос о реформе», — сказал Гутерриш.

Как отметил генсек, в данном вопросе наблюдается некоторый прогресс. Комитет проводит серьезную работу, а некоторые страны уже готовы признать право Африки на постоянное членство в международной организации. Но окончательное решение по реформе и праву вето, подчеркнул Гутерриш, могут принять только страны-члены.

Он добавил, что рассмотрит предложения Франции и Великобритании ограничить право вето в ситуациях, когда происходят массовые нарушения прав человека. Эту тему Гутерриш поднимает не впервые. Так, в 2023 году он уже призывал к реформированию мировых институтов, в том числе Совбеза ООН, и сравнивал Бреттон-Вудскую систему с реалиями 1945-го. И предупреждал, что без перемен «миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системах».

Гутерриш также прокомментировал вооруженные конфликты на Украине и в секторе Газа. Настрой — совсем не оптимистичный. В честности, генсек ООН не верит в «краткосрочный прогресс в мирном процессе на Украине».

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступит на Генассамблее ООН с призывом признать Палестину.

