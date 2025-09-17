Как не попасть на зубок: рядом с пляжами в Египте все чаще замечают акул

Фото, видео: 5-tv.ru

Пляжи в Хургаде были закрыты три дня.

Египетские пляжи экстренно закрывали из-за многочисленных акул, которые буквально заполонили побережье популярной у наших туристов Хургады и ее окрестностей. В зоне возможных атак уже десять отелей. Там с квадрокоптеров следят за ситуацией, но выгонять гостей из воды не торопятся. Да и наши соотечественники, как выяснила корреспондент «Известий» Елена Хмура, намерены рискнуть и взять от отдыха все, за что заплачено.

Кадры от очевидцев с популярного египетского курорта Макади. Характерный плавник, большие размеры: нет сомнений, это акула. Новости о появлении хищника приходят последние дни и с побережья популярной у российских туристов Хургады. Три дня были закрыты пляжи. Красные флаги. В воду заходить опасно.

Туристы напуганы: многие помнят, как пару лет назад акула напала на 23-летнего россиянина, и в результате он погиб. Вот и сейчас в соцсетях — паника.

Специалисты полагают, что акулы, которые появились у берегов Египта, скорее всего, тигровые. Они часто агрессивны, и поэтому особенно опасны для человека. Тем более удивительно, что отельеры, похоже, посчитали угрозу несерьезной. Пляж в Макади вновь открылся, причем одним из первых.

Туроператоры тоже невозмутимы. Продолжают продавать путевки в Хургаду, как обычно. По мнению представителей индустрии, появление акул в Египте —это единичные случаи, которые вряд ли повлияют на ход сезона.

«Жалоб при обращении туристов в Российском союзе туриндустрии в связи с ситуацией с акулами в Египте не поступало. Есть вопросы у некоторых туристов, они консультируются с туроператорами, где они получают ответы и достаточно спокойно покупают, бронируют и продолжают путешествие в Египет», — рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Даже те туристы, которые задумывались об отмене поездки, после новости о возобновлении работы пляжей все же решают не менять свои планы.

Единственное ограничение, на которое пошли египетские отели — запрет на купание с понтонов в открытом море. Особенно в темное время суток.

«Они особо чутко реагируют на присутствие у поверхности воды потенциальной добычи. И они, в силу размеров и зубного аппарата, а также силы их челюстей, могут представлять опасность для человека», — рассказал ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова Филипп Сапожников.

Так что хотя случаев нападения на людей в этот раз еще не было, здравый смысл подсказывает, что следить за оповещениями морской спасательной службы будет не лишним.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.