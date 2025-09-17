От 28 до 35 дней: в Госдуме предложили увеличить продолжительность отпуска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Инициативу предстоит обсудить в Минтруде и профильных институтах.

У россиян могут появиться дополнительные дни отпуска. В Госдуме считают, что отдыхать нужно как минимум 35 дней, а не 28, как сейчас. Ведь из-за нервной работы человек не может восстановиться за четыре недели.

Инициативу еще предстоит проработать в Министерстве труда, а также профильных институтах. Но профсоюзы уже сейчас говорят, что предложение не пройдет из-за того, что за отпускника некому работать.

