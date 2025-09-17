По домам? В России могут ввести локдаун из-за вспышки ОРВИ

Фото, видео: 5-tv.ru

Почти 700 тысяч россиян сейчас находятся на больничном. Эксперты связывают резкий рост заболеваемости с окончанием каникул и возвращением людей к работе и учебе.

В России могут ввести локдаун из-за слишком ранней вспышки ОРВИ. За неделю число заболевших выросло почти на 64%, а среди школьников — в два раза. Сейчас на больничном находятся почти 700 тысяч человек. Помимо респираторных инфекций атакует и COVID-19.

Теперь от Роспотребнадзора зависит, будут ли всех переводить на удаленку, чтобы остановить эпидемию. Врачи связывают резкий рост заболеваемости с окончанием сезона отпусков и каникул.

«У нас бывает так, что вчера еще в аэропорту, а сегодня уже на работу. То есть нет периода адаптации. Желательно, конечно, после отпуска еще, знаете, два-три дня отдохнуть. Но кто так делает?» — отметил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

