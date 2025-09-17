Золото бьет рекорды: рост стоимости драгоценного металла за год составил 35%

Цена золота во время торгов на бирже превысила $3700 за унцию

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперты связывают рекордные цены с падением курса доллара и низкой доходностью гособлигаций США.

Золото бьет исторические максимумы по стоимости. Сегодня во время торгов на бирже цена уже перевалила за 3 тысячи 700 долларов за тройскую унцию. Таким образом, за год рост составил 35%.

Все это происходит на фоне ослабления курса доллара США и снижения доходности американских гособлигаций. Поэтому сейчас золото остается самым востребованным активом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.