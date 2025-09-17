Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку с Москвой
Украина не сможет вести переговоры с Россией без уступок.
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Москвой. Об этом сегодня заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что это единственная возможность сесть за стол переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Хотя, по его словам, на уступки придется пойти и Европе, полностью отказавшись от российской нефти.
На самом деле в данном случае Трамп рассуждает как настоящий бизнесмен. И в том, и в другом случае Штаты продолжат зарабатывать деньги. И тут журналисты попытались поймать президента, спросили о его личном бизнес-интересе.
Трамп явно вышел из себя и на оставшиеся вопросы: про Газу, китайский TikTok и внутренние проблемы США, отвечал уже с нескрываемым раздражением.
