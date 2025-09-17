Десятки танков и бронемашин Израиля пересекли границу сектора Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jia MaerÂ; 5-tv.ru

Наземное вторжение израильских войск сопровождается разрушением жилых домов.

После серии атак по высотным зданиям началось вторжение наземных сил Израиля в Газу. Десятки танков и бронемашин пересекли границу, несмотря на то что, по последним данным, из этого района не успели эвакуироваться более 300 тысяч мирных жителей.

Кстати, об одной из высоток, которая стала целью Тель-Авива, еще накануне израильтяне выложили целый 3D-ролик, чтобы доказать, что это не мирное здание, а там расположена база ХАМАС и к нему ведут десятки подземных ходов.

Однако нам удалось найти человека, который работал в этой многоэтажке, и это мой коллега, корреспондент Al Mayadeen Махмуд Алавадия.

«Мы сейчас находимся у башни Аль-Гафри в городе Газа — здания, которое израильская армия оккупации полностью стерла с лица земли. На заднем плане видно руины высотки, где было 18 этажей, а сама она простояла больше 30 лет. Это здание израильские военные разрушили до основания. В нем размещались десятки редакций средств массовой информации Газы. Среди этих редакций был и офис телеканала Al Mayadeen, который более пятнадцати лет работал здесь, показывая миру происходящее и раскрывая преступления израильской оккупации. Сегодня, нанося удары по башне под надуманными предлогами, израильская армия пытается заглушить и скрыть правду, которая звучит и транслируется отсюда, из этого места», — рассказал корреспондент Al Mayadeen Махмуд Алавадия.

