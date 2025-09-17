Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Украины все еще надеется на согласование условий прекращения вооруженного конфликта.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предупредил своих коллег по партии «Слуга народа» о необходимости принять «трудные решения» в случае дальнейшего ухудшения положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Это произошло на встрече президента с депутатами, сообщается в Telegram-канале издания «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии.

«В офисе президента состоялась встреча с депутатами „Слуги народа“, президент Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то „будут трудные решения“», — сказано в публикации.

Что это будут за решения, авторы поста не рассказали, не раскрыли никаких деталей. При этом отметили, что в нынешних условиях Владимир Зеленский все еще рассчитывает на «нормальные условия» возможного соглашения о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта. Однако в случае падения фронта ВСУ ситуация может кардинально измениться.

Также издание сообщает, что следующая встреча Зеленского с парламентариями партии «Слуга народа» запланирована на начало октября. О повестке пока ничего не известно, подробности не публикуются.

Весной украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорил о тяжелом положении ВСУ на ряде направлений фронта. Также недавно глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял об укреплении российских позиций в Днепропетровской области и постепенном охвате противника в красноармейско-дмитровской агломерации. Кроме того, ВСУ с потерями отступают на исходные позиции после провальной контратаки в Сумской области.

Ранее, писал 5-tv.ru, Денис Пушилин сообщил об освобождении всей территории юга ДНР от украинских боевиков. Территория оказалась под контролем подразделений российских войск после освобождения Камышевахи.

