Нетаньяху: решение действовать в Катаре было принято без участия США

Накануне Трамп сообщил, что не был в курсе о подготовке вооруженных ударах по Дохе.

Решение Израиля о военных действиях в Катаре было полностью независимым. В США о нем ничего не знали. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции с госсекретарем Штатов Марко Рубио. Его слова были приведены на сайте Белого дома.

«Я неоднократно заявлял, что решение Израиля действовать против террористического руководства ХАМАС в Катаре было полностью независимым решением Израиля. Это решение было принято мной и нашими высшими силами безопасности», — говорится в сообщении.

Нетаньяху уточнил, что Израиль берет на себя полную ответственность из-за независимости принятого решения.

«Тем, кто спланировал самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста, не может быть убежища. Поэтому мы сделали это самостоятельно, и точка», — добавил премьер-министр.

Также Нетаньяху рассказал, что президент США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белом доме после удара по Дохе. Его визит в Штаты должен состояться в понедельник, 22 сентября.

Премьер-министр отметил, что вооруженная операция Израиля была оправдана, так как правительство страны никогда не считало Катар произраильским или хотя бы нейтральным к политическому движению ХАМАС.

Накануне Трамп заявил, что не был в курсе о планах Израиля. Он уточнил, что Нетаньяху не обсуждал с ним атаку по Дохе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября нанесла ракетный удар по жилому зданию в Дохе, где находились представители руководства палестинского движения ХАМАС. Операция получила условное название «Огненный саммит». В атаке участвовали около 15 израильских истребителей, которые применили тяжелые бомбы и использовали беспилотники для поддержки.

