Генпрокуратура РФ отразила более 10 тысяч хакерских атак за полгода

Ведомство перешло на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз.

Более десяти тысяч хакерских атак на инфраструктуру Генеральной прокуратуры РФ было отражено за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече руководителей прокурорских служб государств БРИКС.

«Только за первое полугодие текущего года отражено свыше десяти тысяч внешних атак на инфраструктуру ведомства», — рассказал он.

По его словам, Генпрокуратура перешла на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз. В работе ведомства на данный момент используются криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений.

Также Краснов рассказал, что в прошлом году он утвердил трехлетний план по внедрению искусственного интеллекта в органах прокуратуры. Такое нововведение будет применяться для средств автоматизации работы ведомства. При этом для данной инициативы были привлечены партнеры, в том числе «Сбер» и «Ростелеком».

По словам Краснова, у искусственного интеллекта есть потенциал для создания точных криминологических прогнозов и оптимизации процессов.

«В итоге созданы локальные системы, способные, согласно заданной структуре, анализировать значительные объемы данных о состоянии законности и правопорядка во всех сферах. Тесты уже показали, что служебные процессы, которые ранее занимали недели, сокращены до нескольких часов», — рассказал Краснов.

