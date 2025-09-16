В Дагестане стартовала инклюзивная спартакиада «Матч Добра»

Фото, видео: 5-tv.ru

В этих соревнованиях награду получит каждый участник.

В Дагестане стартовал «Матч Добра»! Так называется футбольный турнир, который объединил обычных спортсменов и атлетов с особенностями интеллектуального развития. Команды представляют почти три десятка регионов России. Впервые на состязание прибыли футболисты из Белоруссии.

«Это юнифайт — турнир, где ребята с особенностями интеллектуального развития в одной команде с обычными ребятами и играют в футбол. У нас много участников, которые без родителей живут в интернатах, и для них это очень важно. Есть атлеты, которые впервые прилетели на самолете, они впервые увидели море, для них память на всю жизнь», - рассказал Егор Лебедев — генеральный директор Специальной Олимпиады России.

Еще одна важная особенность — за победу борются игроки самых разных возрастов. Самому юному участнику девять лет, а самому старшему — 55. Турнир организован при поддержке министерства по физической культуре и спорту Дагестана.

