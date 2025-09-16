Нефтяной терминал Приморск восстановил отгрузку сырья после атак ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Вооруженное нападение привело к возгоранию в пятницу.

Несмотря на усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтяной терминал Приморск в Балтийском море восстановил отгрузку нефти. На выходных на сооружении загрузили не менее пяти танкеров сырьем. Однако процесс восстановления еще продолжается. Об этом сообщил EADaily.

«Благодарю спецназовцев Службы безопасности Украины, которые на днях очень качественно отработали по Приморску. Крупнейший нефтяной терминал России в Балтийском море. Есть значительные повреждения, все проверено», — приводятся слова Владимира Зеленского в публикации из его воскресного заявления.

Атака украинскими боевиками нефтяного терминала осуществилась в ночь на пятницу. На насосной станции и на судне произошло возгорание, но его оперативно потушили.

Несмотря на повреждения, загрузка танкеров возобновилась уже в субботу. Уточняется, что судно Walrus получило до 163 тысяч тонн нефти и уже вышло из Финского залива. Также до 149 тысяч тонн сырья было отгружено на танкере Samos, который пока что стоит возле терминала. Кроме этого, нефть получили еще минимум три судна.

EADaily отмечает, что систематические удары ВСУ по российским НПЗ и нефтепроводу «Дружба» привели к внеплановым ремонтам заводов и скачкам оптовых цен на бирже. Однако целью Киева является создание перебоев с топливом в России, снижение экспорта и социальные волнения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина косвенно импортирует российскую нефть через Индию и Словакию.

