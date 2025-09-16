«Настоящий провокатор»: Николай Расторгуев о своей перепалке с журналистом

Николай Расторгуев жестко ответил журналисту на его вопрос о гонорарах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Лидер группы «Любэ» жестко осадил любопытного представителя прессы.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев оказался в центре скандала после жесткого ответа журналисту на вопрос о его гонорарах. В интервью StarHit.ru прокомментировал ситуацию, рассказав, почему не смог сдержать эмоции.

«Он не журналист, просто ловит хайп. Ему нужно было задать провокационный вопрос. Он — настоящий провокатор», — высказался певец.

Кроме того, Расторгуев был возмущен намеком о том, что его близкий друг и, по совместительству, директор может его обманывать.

«Он практически обвинил моего директора в воровстве. Он спросил: „Обманывает ли вас директор по поводу ваших заработков?“. Это мой товарищ, с которым я работаю бок о бок 40 лет! И мне какой-то щегол задает такой вопрос. Какое он имеет право говорить такие вещи?» — сказал Расторгуев

Певец заключил, что именно такое неподобающее поведение представителя прессы и спровоцировало резкий ответ с его стороны.

Инцидент произошел на одном из светских мероприятий, когда Расторгуев подошел к журналистам. Один корреспондент решил задать вопрос о финансах лидера группы «Любэ». На это артист ответил, что это «не его собачье дело».

Одна из журналисток потом обратилась к музыканту: «Я думала, вы сейчас ударите его».

«Хотелось, честно говоря», — ответил он.

После этого Расторгуев получил волну критики в сети. Позже артист объяснил, что не стал бы прибегать к рукоприкладству.

Ранее 5-tv.ru писал, как флешмоб Газманова принес ему новую волну популярности. Ролик с танцем артиста набрал 100 миллионов просмотров. Множество людей снимают видео, где они исполняют знаменитый танец исполнителя под его популярную песню «Я по жизни загулял». В комментариях пользователи пишут, что хотят такие же колени и спину, как у Газманова, чтобы так же энергично двигаться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.