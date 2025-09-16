Вокруг света: В ОАЭ могут внедрить гигантские подушки безопасности для самолетов

В Объединенных Арабских Эмиратах разрабатывают инновационную систему безопасности для самолетов — гигантские надувные подушки, которые смогут покрывать корпус воздушного судна в случае аварии. Об этом рассказало издание TechInsider.

Проект под названием REBIRTH был представлен инженерами из Дубая Эшель Васим и Даршаном Шринивасаном и уже стал финалистом премии Джеймса Дайсона.

Система оснащена искусственным интеллектом, который анализирует параметры полета — высоту, скорость, направление, состояние двигателей и действия пилота. Если на высоте ниже 900 метров становится неизбежна авария, подушки быстро надуваются и охватывают фюзеляж самолета от носа до хвоста, превращая его в гигантскую воздушную амортизирующую капсулу.

Дополнительно система может использовать обратную тягу двигателей или газовые стабилизаторы для снижения скорости и выравнивания корпуса. Также внутри размещена жидкость, меняющая плотность: при ударе она мгновенно твердеет, снижая риск травм пассажиров.

Инженеры уверены, что технология может быть адаптирована как для новых, так и для уже эксплуатируемых моделей самолетов. Сейчас проект ищет партнеров для краш-тестов и аэродинамических испытаний.

