Понадобился вертолет: туристку спасли в горах Сочи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Путешественнице из Владимирской области внезапно стало плохо во время похода.

Кадры спасательной операции, которая развернулась в горах Сочи на высоте двух тысяч метров.

Сотрудникам МЧС пришлось задействовать вертолет чтобы эвакуировать туристку, она почувствовала себя плохо во время похода. Жительница Владимировской области поднялась по склону в составе незарегистрированной группы экстремалов. Неожиданно она почувствовала сильную боль и состояние стало резко ухудшаться. Спуститься вниз самостоятельно она уже не смогла.

Отряд спасателей добирался до пострадавшей пешком. Однако на месте было принято решение эвакуировать ее по воздуху. После приземления туристку передали врачам скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сургуте полицейские спасли мужчину от падения из окна многоэтажки. Его обнаружили, сидящем в оконном проеме. Просьбы спуститься он игнорировал. Когда начал перекидывать ногу за окно и высовываться на улицу, правоохранители схватили его и затащили обратно в подъезд. Мужчину госпитализировали для прохождения лечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.