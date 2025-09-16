«Нужно обследование»: когда при акне и выпадении волос пора идти к врачу

Фото: www.globallookpress.com/Elena Sikorskaya

Гинеколог рассказал, о каких заболеваниях говорят эти симптомы.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН) могут усиливать акне. Об этом рассказал основатель образовательного проекта ДОКМЕД PRO, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Гусев в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, при таких недугах повышаются мужские половые гормоны — андрогены.

«В таких ситуациях обычные косметические средства малоэффективны — нужно обследование у гинеколога-эндокринолога», — добавил Гусев.

Гинеколог напомнил, что акне — самостоятельное хроническое воспалительное заболевание кожи. При данном недуге сальные железы человека отличаются повышенной чувствительностью, а также имеется воспалительная реакция организма. Зачастую акне не связано с гормональным фоном.

Что касается выпадения волос у женщин, то у этого есть несколько причин: дефицит железа, избыточный уровень андрогенов, недостаток гормонов щитовидной железы, депрессия, а также хронический стресс.

При этом каждое из перечисленных состояний лечится по-разному: это и внесение изменений в питание, прием железа в виде таблеток, а также лечение у эндокринолога, гинеколога или даже у психиатра.

От гормональных колебаний зачастую зависит пигментация кожи. Например, во время беременности у женщины могут появиться темные пятна лица –хлоазма. Иногда подобное может возникнуть при приеме комбинированных оральных контрацептивов. Часто пигментация не опасна, но стоит проконсультироваться с врачом во избежание патологических процессов.

«Если акне не поддается лечению косметическими средствами, выпадение волос прогрессирует, а пигментные пятна появляются без видимой причины — стоит обратиться не только к дерматологу, но и к гинекологу-эндокринологу. Совместная работа специалистов позволяет выявить гормональные нарушения и подобрать индивидуальную терапию», — заключил Гусев.

Ранее 5-tv.ru писал, как избежать обострения акне в осенний период. Стресс и перепады температур усиливают воспалительные процессы в организме. По словам эксперта, у людей с проблемной кожей в летний период происходит увеличение толщины рогового слоя и возникает гиперкератоз, который приводит к закупорке пор. Важно включить в уход за кожей мягкую кислотную и восстанавливающую терапию, которая поможет держать баланс в выработке себума.

