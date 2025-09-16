В несколько раз: стоимость поездки в такси в РФ может подорожать

Рябков: из-за закон о локализации автомобилей в такси поездки могут подорожать

Потеря работы угрожает более чем 200 тысячам водителей.

Таксист и блогер Егор Рябков заявил, что закон о локализации автомобилей такси может привести к росту цен на поездки в четыре раза. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам эксперта, новые автомобили, наподобие корейских, слишком дорогие и не соответствуют требованиям закона. А российские средства передвижения под новые стандарты подходят, однако тоже не могут похвастаться демократичной ценой.

Среди подходящих моделей Рябков выделил китайские автомобили Haval, но для поездок в категории «Комфорт». При этом кроссоверы не являются самыми популярными моделями в такси — автопарки нуждаются в седанах.

Он подчеркнул, что после вступления в силу закона о локализации автомобилей для такси список доступных моделей существенно сократится. Если его не расширить, работу могут потерять более 200 тысяч водителей, а цены на поездки вырастут в четыре раза.

Ранее 12 сентября вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что Минпромторг сформирует перечень одобренных для такси автомобилей до конца 2025 года.

Закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу с 1 марта 2026 года. Он предусматривает, что для работы в такси допускаются только средства передвижения с определенным уровнем локализации производства или произведенные по специальным инвестиционным контрактам. Это направлено на поддержку отечественного автопрома, но вызывает опасения среди таксистов и перевозчиков из-за роста затрат и сокращения доступных моделей.

