Навечно в горах: почему тела Дальмайер и Наговициной не получается эвакуировать

Фото: © РИА Новости/Юрий Куйдин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобные операции стоят больших денег, а нередко и чужих жизней.

Тела погибших в горах альпинистов обычно не эвакуируют по причине высоких рисков. Об этом в беседе с aif.ru рассказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

«Спасатели отказываются в случае, если есть риск для их жизни. Что касается эвакуации погибших, думаю, здесь была операция за деньги. Скорее всего, предложенная цена была слишком низкая, ниже, чем риск погибнуть при этой операции», — сказал Киселев.

Например, так произошло в случае с двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону Лаура Дальмайер, которая погибла при восхождении на пик Лайла в горах Каракорум в Пакистанне из-за камнепада 28 июля этого года. Киселев оценил такую спасательную операцию в сотни тысяч долларов. Такая высокая цена связана именно с рисками для тех, кто пойдет эвакуировать тело.

В случае с российской альпинисткой Натальей Наговициной цена ее спасения была также высока, во всех смыслах. Она застряла на пике Победы в горах Киргизии 12 августа со сломанной ногой. Спортсменку пытались эвакуировать несколько раз, но безрезультатно.

Киселев добавил, что погибшие альпинисты могут находиться в горах хоть 100 лет, как это было в случае с Эндрю Ирвином. Он погиб вместе с напарником Джорджем Мэллори во время попытки восхождения в 1924 году. Спустя 100 лет ботинок с останками Ирвина обнаружили участники группы National Geographic.

Спасатель отметил, что тела в горах из-за низких температур обычно сохраняются очень хорошо.

«Единственное, что может повредить, это ветра. Ну и, может быть, птицы, если они там есть, они тоже повреждают тело», — добавил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной. Ранее телеведущая Виктория Боня показала в социальных сетях кадры, снятые дроном на пике Победы, и заявила, что альпинистка мертва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.