Минтруд планирует изменить расчет больничных и декретных для женщин

Нововведения должны коснутся тех, кто числится больше чем у одного работодателя.

Минтруд России и Социальный фонд работают над изменением правил расчета пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Цель таково нововведения — устранить несправедливость для граждан, работающих у нескольких работодателей. Об этом сообщила директор департамента развития социального страхования Минтруда Людмила Чикмачева на Всероссийской неделе охраны труда в беседе с РБК.

На данный момент пособия выплачиваются по каждому месту работы, если человек работал у одних и тех же работодателей в последние два года. Если же менял работодателей, пособие платится только у одного из них по выбору работника.

При этом учитывается средний заработок за два предшествующих года с ограничениями минимального и максимального размера выплат. В 2025 году, например, минимальное пособие по беременности и родам за 140 дней составляет 103,3 тысячи рублей, максимум — 794,3 тысячи.

«Тем более сейчас, вот, очень, тоже такая тема, про исчисление пособия по уходу за ребенком, когда женщина на нескольких местах работает, везде у нее небольшая зарплата, все в пределах (предельной взносооблагаемой. — Прим. РБК) базы, а мы ей все равно платим пособие только с учетом заработка по одному месту работы. Это явно несправедливо по отношению к ней», — отметила Чикмачева.

Изменения пока находятся на стадии разработки и анализа финансовых последствий для бюджета Соцфонда. Однако в ведомстве поставили себе задачу сделать систему более справедливой и удобной.

