«Подаривший главное»: за что Татьяна Брухунова влюбилась в Евгения Петросяна

Супруга юмориста поздравила мужа с Днем рождения.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян — лучший мужчина для его супруги Татьяны Брухуновой. Об этом заявила сама жена юмориста в своих социальных сетях.

Брухунова поздравила возлюбленного с 80-летием и посвятила ему трогательные слова. В них она призналась, что является счастливым человеком рядом с «лучшим в мире мужчиной».

«Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью. С Днем рождения, Волшебник», — написала супруга юбиляра.

Несмотря на осуждение общества, пара уже шесть лет состоит в браке и воспитывает двоих детей: пятилетнего Вагана, названного в честь отца юмориста, и полуторогодовалую дочь Матильду.

День рождения телеведущего 16 сентября, однако в узком кругу семьи праздник уже был отмечен. Предыдущие выходные Петросян с супругой и детьми провели в Тульской области. Сейчас артист готовится к выступлениям, посвященным его 80-летию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин поздравил Петросяна с юбилеем.

