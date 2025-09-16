«Я сошла с ума»: Полина Диброва о том, как стала любовницей Романа Товстика

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Как муж узнал об ее измене с женатым миллиардером?

Обладательница титула «Миссис России-2017» Полина Диброва дала интервью журналистке Лауре Джугелии, где раскрыла подробности своей любовной связи с женатым бизнесменом Романом Товстиком.

Миллиардер со своей женой Еленой были хорошими друзьями семьи Дибровых, однако в прошлом году Полина перестала общаться с его супругой. В январе этого года Товстик предложил Дибровой встретиться, где сказал девушке, что отношения у них с женой совсем испортились.

«Я почувствовала, что человек мне действительно интересен. Он очень сильно задел мое сердце. И я поняла, что вот он, финал», — говорит бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва.

Она поняла для себя, что больше не может жить со своим мужем. Окончательно к такому выводу она пришла во время совместного путешествия с телеведущим Дмитрием Дибровым на Сейшелы. Там она и ошарашила супруга известием об измене и заявила, что хочет развестись.

«Я не хотела его обманывать. Я ему тогда там сказала, что влюбилась. Но он не поверил. Он подумал, что я сошла с ума. И потом начались несколько месяцев диалогов», — пояснила Диброва.

Развод с телеведущим гораздо тяжелее переживали родители Полины, нежели она сама. Они переживали, что теперь ей придется одной растить троих детей: 15-летнего Александра, 11-летнего Федора и десятилетнего Илью.

«Я просто шагнула в неизвестность! Я не понимаю, что будет дальше!» — говорит модель.

В данный момент Диброва не может рассчитывать на поддержку своего любовника, так как ему нужно уладить все свои семейные проблемы. Известно, что его супруга находится в тяжелом психологическом состоянии. Пока что Полина не решается загадывать, чего ожидать и будет ли у нее будущее с Романом.

Модель также призналась, что Дибров, как и следовало ожидать, несколько обижен на нее. Но и у нее есть обида на бывшего мужа, говорит Полина. Однако, несмотря на все сложности, их адвокатам удалось решить все вопросы. Диброва также надеется на то, что ведущий будет платить алименты на троих детей.

В конце июля в СМИ появилась информация о том, что жена Диброва ушла от него к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дибров не теряет самоиронии на фоне развода.

