Умер актер и режиссер Анатолий Архипов

Фото: ВКонтакте/Гильдия Петрушечников | Театр Петрушки/petrushechniki

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Коллеги называли театрального деятеля «лучшим петрушечником» России.

Советский и российский актер, режиссер, кукольник и театральный деятель Анатолий Архипов скончался 13 сентября. О его уходе сообщили в «Гильдии Петрушечников».

«Ушел из жизни наш дорогой друг, наставник, актер, режиссер, создатель театра „Петрушкина Слобода“ — Анатолий Николаевич Архипов. Один из лучших петрушечников России», — говорится в некрологе организации.

Коллеги отметили, что Архипов в совершенстве овладел искусством народного балаганного представления и щедро делился опытом с учениками. Его воспитанники теперь продолжают дело мастера.

Архипов был членом Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В 2016 году он занял первое место в номинации «Культпросвет» премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». А в 2025 году постановка его театра «Черная речка. Кукольная дуэль» получила сразу две премии «Золотая маска».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер актер из сериала «Тайны следствия» Владимир Мойковский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.