Язык искусства: «Танцевальная увертюра мира» стартовала в Москве

Проект посвящен расширению связей между странами БРИКС и государствами-партнерами.

В столице стартовал грандиозный проект, который еще крепче свяжет страны БРИКС на культурном уровне. Артисты русского национального балета «Кострома» показали иностранным дипломатам всю красоту танцев разных народов России. Кроме того на сцене выступили китайские и индийские ансамбли, ведь именно эти страны перенимают музыкальную эстафету и уже пригласили наших артистов на гастроли.

О необычном проекте расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Бойкий ритм русской плясовой бросает витязей в присядку. Пританцовывают в креслах даже чопорные иностранные дипломаты.

«Прекрасный пример многообразия русской культуры на протяжении всей истории, а также многообразия народов и этнических групп, составляющих русские традиции», — рассказал посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос,

Горячая кавказская акробатика, таинственная пластика северных народов и величавая хореография жителей средней полосы. Вместе — танцевальная палитра необъятной России.

«Национальное шоу России — это многовековая летопись страны, воплощенная в танце. На сцене по очереди сменяют друг друга эпохальные события, которые повлияли не только на развитие русского государства, но и на ход мировой истории. От принятия христианства до полета первого человека в космос», — отметил корреспондент.

Так ярко завершает сезон летних гастролей балет «Кострома».

«Сейчас мы были в Каире, в Египте и в Арабских Эмиратах. В Дубае, Абу-Даби и Шардже», — поделилась заслуженная артистка Костромской области Екатерина Кубанова.

Все это в рамках международного проекта «Танцевальная увертюра мира». Он направлен на расширение дружественных связей между странами БРИКС и государствами-партнерами.

«БРИКС — это будет не только мощная политическая сила, будет и духовная, и культурная, потому что культура объединяет всех. Мы не понимаем многих языков, но понимаем, как человек танцует, как человек передает эту энергию», — отметил советник посольства Палестины по вопросам культуры Абдулла Исса.

Каждый номер сохраняет историческую достоверность. От аутентичного реквизита до сценических костюмов, которые привезли коллективы из других стран.

«Я ношу танцевальный костюм из династии Тан. Вы можете посмотреть, у меня очень красивый цветок. Этот цветок называется пион. Это символ развития общества и экономики», — поделилась артистка балета Фан Цзун из Китая.

Народная культура и традиции порой лучше языка помогает разным этносам понимать друг друга.

«Барабан существует во всех культурах. Я видел, что у каждой есть какой-то барабан, на котором они играют, и поэтому барабан может объединить все народы», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Сьерра-Леоне в РФ Мохамед Йонгаво.

А знакомство с национальными характерами посредством хореографии формирует среди участников БРИКС единые ценностные ориентиры.

«Я танцую катхака и сегодня исполняю Шива-стути. Шива — это Господь. В Индии мы представляем его как йогина, танцора, создавшего этот танец. Поэтому я исполню небольшую партию для него», — рассказала артистка из Индии Кальяни Савадкар.

Проект «Танцевальная увертюра мира» из России движется на Восток. В октябре его увидят в Китае, а уже в следующем году — в Индии.

