Часть исполнителей не смогли приехать из-за политических ограничений.

Считанные дни остаются до главного музыкального события года. Международный конкурс «Интервидение — 2025» пройдет уже в субботу. И его география показывает всемирный охват.

Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной шоу. На сцену выйдут 23 артиста. Первыми станут конкурсанты с Кубы, последними — из Индии. Наш SHAMAN — девятый. Сергей Лавров сравнил его номер с позицией центрального нападающего в футболе. Участников могло быть больше, но не все смогли приехать в Москву.

«Все, кто захотел, всем Сергей Викторович сказал, была предоставлена такая возможность. Что могло сдержать тех, кто с первого раза не поучаствовал? По- честному, конечно, политические ограничения. Мы знаем, что был целый ряд исполнителей, которые очень хотели приехать, но их желание не очень совпало с мнением руководства соответствующих стран. Пусть это будет на их совести. У музыки нет границ», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента, председатель наблюдательного совета «Интервидения» Сергей Кириенко.

Ожидается, что трансляцию конкурса по всему миру посмотрят более четырех миллиардов человек. Это примерно половина населения Земли. И практически все артисты исполнят песни на национальных языках.

В России рассчитывают, что «Интервидение» будет ежегодным. Хозяйку следующего конкурса планируют объявить после финала.

