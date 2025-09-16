Сезон простуд: россияне стали чаще болеть ОРВИ
Число заболевших ОРВИ россиян выросло на 63% за неделю
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
За последнюю неделю к врачам обратились более 700 тысяч человек.
В России резкий рост числа заболевших гриппом и простудой. Только за последнюю неделю к врачам обратились более 700 тысяч человек, это на 63% больше чем за прошлые семь дней.
Цифры озвучили в Роспотребнадзоре. Всплеск по ОРВИ связывают с окончанием сезона отпусков и началом учебного года: чаще всего болеть стали именно школьники. Они приносят вирусы домой и заражают близких.
Кроме того резко выросла заболеваемость коронавирусом, за неделю 15 тысяч новых случаев.
