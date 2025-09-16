Умер актер из сериала «Тайны следствия» Владимир Мойковский
Фото: ВКонтакте/«Творческая мастерская»/teatr_tm
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Актер посвятил профессии 57 своей жизни.
Умер заслуженный артист России Владимир Мойковский. Об этом сообщила пресс-служба петрозаводского театра «Творческая мастерская», где служил актер.
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителей актеров, основатель „Творческой мастерской“, заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский. Наше горе безмерно», — говорится в сообщении храма искусств.
Актеру было 78 лет.
В Карелии он известен как театральный актер, а зрители из других регионов нашей страны могли видеть его на телеэкранах. Мойковский снимался в таких сериалах, как: «Тайны следствия», «Гончие», «Дорогой мой человек».
Родился будущий артист 13 марта 1947 года в Ленинграде. В 1969-м окончил ЛГИТМиК.
Владимир Мойковский являлся лауреатом Премии комсомола Карелии. Награда была получена в 1973 года за главную роль в постановке «Валентин и Валентина».
Профессии он посвятил 57 лет своей жизни.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер звезда сериала «Тайны следствия» Дмитрий Лагачев.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.