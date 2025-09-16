«Будет ежегодным»: Сергей Лавров высказался о будущем «Интервидения»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дипломат принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению музыкального конкурса.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассчитает на то, что «Интервидение» будет ежегодным. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению конкурса.

Лавров надеется, что страну проведения следующего конкурса удастся объявить сразу после финала, который состоится 20 сентября.

«Интерес очень большой к этому проекту», — отметил Лавров, добавив, что несколько стран уже предложили свои площадки для проведения музыкального состязания в 2026-м.

До этого об «Интервидении» высказался президент РФ Владимир Путин. По его мнению, этот конкурс способствует сохранению атмосферы дружбы и творчества. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Финал «Интервидения» состоится в Подмосковье на сцене Live Arena. Шоу начнется в 20:00. Его будут транслировать по федеральному каналу. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении». Дронова среди них не оказалось.