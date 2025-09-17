«Трудно не пуститься во все тяжкие»: какие мужчины склонны к изменам

Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

Некоторые особенности психики человека увеличивают вероятность неверности.

К изменам склонны мужчины, которые боятся сильной привязанности. Об этом 5-tv.ru рассказала Яна Катаева — семейный психолог.

Специалист отметила, что изменять могут разные люди. Иногда человек даже сам от себя не ожидает подобного поступка. Однако есть некоторые особенности психики, которые увеличивают вероятность неверности. К таковым можно отнести мужчин, опасающихся строить долгосрочные отношения.

«Склонны к изменам люди, которым трудно и страшно идти в близкие глубокие отношения, которые спокойно себя чувствуют, если отношения поверхностные, и тяжело выдерживают высокую степень близости. И чтобы выдерживать вот эту высокую степень близости, им часто бывает нужен кто-то третий», — пояснила эксперт.

Нередко заводят интрижки на стороне те мужчины, в окружении которых это считается нормой, отметила Катаева. Часто общество само навязывает человеку подобное поведение. В таком случае люди могут руководствоваться принципом «все так делают и ничего».

Склонны к изменам и мужчины с нестабильной самооценкой, но любящие внимание.

«Хрупкое эго, хрупкая нарциссическая часть человека, когда ему нужны все время свежие порции обожания, иначе он неуверен в себе, слишком уязвим», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что в некоторых подобных случаях представителям сильного пола достаточно лишь флирта или невинных переписок. А другие заводят новые романы.

С большой вероятностью «пойдут налево» и те, кто не сумел вовремя пережить стадию пубертата. В подростковом возрасте они были примерными мальчиками, затем хорошими молодыми людьми, позже все делали для семьи. В какой-то момент, ближе к 40 годам, у этих «идеальных» мужчин появляется ощущение, что всего, чего добились, они не хотят и начинают искать собственное «я». Происходит запоздалый бунт, который оказывается направлен уже не на родителей, как у подростка, а на жену, пояснила эксперт.

Кризис среднего возраста также способен стать катализатором для измены, добавила Катаева. Это происходит, как правило, на рубеже десятилетий: либо в промежутке от 38 до 42 лет, либо от 48 до 52 лет. Здесь ключевую роль для интрижек играют желание наверстать упущенное в молодости и страх старения.

Еще одна особенность психики, влияющая на вероятность неверности, — это сила половой конституции (сексуальный темперамент и потребность в интимной жизни). Если у человека сильная половая конституция и слабый самоконтроль, то риск измены возрастает.

«У такого человека очень высокая потребность в сексе, и ему трудно остановиться вовремя и не пуститься во все тяжкие», — сказала психолог.

