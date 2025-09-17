Сезон пластики: какие операции будут в тренде осенью-2025

Фото, видео: www.globallookpress.com/Robert Michael; личный архив Ксении Авдошенко; 5-tv.ru

К Новому году люди хотят быть в уверенном и привлекательном образе.

В России существует своя сезонность в пластической хирургии. Летом интерес пациентов снижается: многие уезжают в отпуска, не хотят проходить реабилитацию под палящим солнцем и предпочитают отложить серьезные решения. Но уже со второй половины сентября ситуация меняется — спрос на эстетические операции начинает расти. Об этом рассказала пластический хирург Ксения Авдошенко во время беседы с 5-tv.ru.

«Осень — это время переосмысления и подготовки к новому этапу. Многие пациенты начинают готовиться к зимним праздникам, стремясь встретить Новый год в обновленном, уверенном и привлекательном образе. Именно поэтому осень традиционно становится одним из самых загруженных сезонов для нас, пластических хирургов», — отметила Авдошенко.

Какие операции в тренде осенью 2025 года?

По словам хирурга, в лидерах остаются омолаживающие операции на лице:

блефаропластика верхних и нижних век;

эндоскопический лифтинг лба и бровей;

хирургический смас-лифтинг;

пластика шеи.

«Люди хотят выглядеть свежо и без признаков усталости, а осень дает как раз тот самый запас времени — 2–3 месяца на реабилитацию, чтобы к декабрю или к Новому году лицо приобрело естественный и отдохнувший вид», — подчеркнула эксперт.

На пике популярности также остается ринопластика. Осенью пациенты чаще решаются на нее, так как в первые месяцы после операции важно избегать активного солнца.

Что касается тела, то тренды напрямую связаны с итогами лета. Многие активно худели, занимались спортом, следили за питанием, но столкнулись с проблемой обвисшей кожи или локальных жировых отложений. Поэтому растет интерес к липосакции, абдоминопластике, пластике бедер и живота.

Кроме того, все больше востребованы комбинированные программы: мамопластика плюс абдоминопластика после родов, фейслифтинг вместе с контурной пластикой собственным жиром.

«Осень — это не просто сезон дождей, это сезон перемен, время, когда человек решает вложить в себя свое здоровье, внешность и внутреннее состояние. И мы, пластические хирурги, готовы помочь каждому пациенту безопасно, качественно и с индивидуальным подходом воплотить его эстетическое желание», — заключила эксперт.

