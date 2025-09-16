Хоронить со скидкой: тело Моисеева могут перенести на кладбище для бедных звезд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

Артист ушел из жизни в 2022 году.

Тело заслуженного артиста Бориса Моисеева хотят перезахоронить на кладбище для «бедных» звезд. О своей инициативе информационному агентству URA.RU рассказал президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

Он уточнил, что сейчас занимается открытием кладбища в подмосковных Мытищах для финансово необеспеченных знаменитостей. Куда и планирует переместить тело Моисеева.

«Суть идеи — хоронить звезд, которые умерли в бедности, не скопив: как говорится, ни гроша. <…> Это будет кладбище только для звезд, чтобы не получилось, как с Борисом Моисеевым! Я хочу его тело эксгумировать и перенести на новое кладбище, а также поставить на его могиле часовенку», — пояснил предприниматель.

Он уточнил, что проблем с перезахоронением не будет, так как свою семью певец создать не сумел, а из родственников остались только брат и племянники. Они давно не живут в России и судьбой артиста не интересовались. Не были даже на похоронах. Поэтому для перемещения тела необходимо только благословение священника, которое Барецкий уже получил.

Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года в 68 лет. Сердце музыканта остановилось из-за третьего инсульта. Похоронили певца на Троекуровском кладбище. Место для могилы артиста купила его коллега Алла Пугачева.

