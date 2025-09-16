Гастрономические гастроли: шеф-повара из ОАЭ приехали в РФ на фестиваль

Фото, видео: 5-tv.ru

Итальянские, ближневосточные и японские мастера представили свои лучшие блюда.

Гастрономические аншлаги в столице собирают ведущие шеф-повара из Дубая. Они приехали в Москву на гастроли, чтобы удивить публику вкусами и насладиться богатой русской культурой. Что готовили мастера мировой кухни — узнала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Их dolce vita в Москве начинается с оперы Глинки в Большом театре, масштаб и величие которого поражают. Итальянские шеф-повара Дамиано Руджееро и Лука Росси впервые посмотрели «Руслана и Людмилу» на исторической сцене. Эмоции переполняют.

«Это, конечно, фантастически. Потрясающая постановка. Голоса, декорация, артисты. И какая хореография! Я очень впечатлен», — поделился шеф-повар Дамиано Руджееро.

Прогулки, экскурсии, посещение театров — часть их культурной программы. Дамиано и Лука работают в ресторанах Дубая. В столицу приехали на гастрономические гастроли, чтобы удивить московских гурманов кулинарными изысками.

«Мы будем предлагать чисто классическое итальянское меню, но, конечно, с акцентом на качество. Начнем с морского окуня, маринованного в цитрусовых, затем перейдем к пасте с морепродуктами», — рассказал шеф-повар Лука Росси.

Гастрономические гастроли объединили десять ведущих шеф-поваров из Арабских Эмиратов. На одной кухне они работают с нашими шефами, делятся между собой рецептами и создают новые блюда с неповторимыми вкусами. Егор Макаров и Лука Росси готовят совместный ужин.

«Сразу определили для себя, что он с собой привезет именно из Дубая. Винный уксус, определенные какие-то овощи, орехи, специи», — рассказал шеф-повар Егор Макаров.

Ужин словно гастрономическое путешествие, в котором можно рассказать о своей культуре и традициях.

«Для шеф-повара каждое блюдо — не просто комбинация ингредиентов, а произведение искусства, приготовленное с любовью. В меню ужина булгур с томатами, его очень любят в Арабских Эмиратах. Специи, конечно, придают ему особый вкус», — отметила корреспондент.

«Абсолютно разные вкусы, и самое главное, они новые. То есть сказать, что кто-то приехал и привез блюдо, которое мы уже пробовали, такого не было ни разу. Многие после этих ужинов и с еще большим уважением относятся к нашим шеф-поварам, и, конечно, растет интерес большой к Эмиратам», — поделился основатель гида GreatList Александр Сысоев.

Салам Даккак в 2023 году признали лучшим женщиной-шефом Ближнего Востока и Северной Африки. Она уверена, что еда — это про любовь. Готовить ее учила мама. Потом сама Салам поделилась семейными рецептами с дочкой. А та вдохновила ее на открытие своего ресторана в Дубае.

«Мы друг без друга работать не можем, она моя жизнь, моя душа», — поделилась шеф-повар Салам Даккак.

«У нас есть правило, когда мы уходим из ресторана, мы не говорим о работе вообще, мы снова мама и дочь, а в ресторане я, конечно, называю ее шеф Салам», — рассказала Нада, дочь Салам.

«Очень приятно с ней получить такой опыт, поймать такой вкус домашний, старинный», — отметил шеф-повар Джильберто Нассер.

У каждого шефа — своя концепция. Чтобы понять русскую душу, японцы Такаши Намэката и Хисао Уэда пробуют наши блюда. И поближе знакомятся с русской историей. Перед ужином — экскурсия по ВДНХ. Они здесь впервые. И сразу обращают внимание на легенду отечественной авиации — истребитель Су-27.

Гастрономические гастроли — это не только про еду, но еще и про дружбу и связь культур. Участники этого проекта ждут в гости наших шеф-поваров и сами планируют вернуться в Москву. Многие даже начали учить русский язык.

