Ремонт Дворцового моста начался в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Работы разделят на три этапа.

В Петербурге начали ремонтировать Дворцовый мост. Работы будут проводить в три этапа.

Первый продлится до 25 сентября. В это время движение транспорта от Университетской набережной к Дворцовой и Английской будет ограничено. Изменятся маршруты нескольких троллейбусов. При этом график разведения Дворцового моста остается прежним.

Ранее 5-tv.ru писал, как удалось завершить ремонт на Невском проспекте раньше срока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.