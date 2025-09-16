Пока вражеские «птички» не видят: ВС РФ сдвинули линию фронта в Кременских лесах

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Продвинуться удалось в том числе благодаря бойцам, умеющим хорошо ориентироваться и выживать в подобной местности.

Нашим военным удалось серьезно продвинуться в Серебрянском лесничестве. Ожесточенные бои в этом районе идут уже несколько лет. Все поменялось после того, как штурмовые отряды пополнили бойцы, которые родились в лесных регионах или работали в тайге.

Они прекрасно ориентируются на местности и имеют опыт выживания в глухом лесу. При этом каждое дерево имеет свое, особое значение. Об этом бойцы рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву.

Якутский воин с позывным «Модун», что в переводе значит «сильный», поднимает в воздух квадрокоптер. Сегодня у «сильного», можно сказать, выходной день — он тренируется, осваивает новое дело. А всего неделю назад был штурмовиком. И где? В Кременских лесах. Там нет живого места и нет спасения для тех, кто действительно слаб.

«Лес такой же, как и в Якутии, похож, можно ориентироваться там, сразу как бегать, позиции там, сразу все можно найти», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Модун».

Российское командование все чаще посылает на этот участок фронта людей, которые имеют опыт выживания в лесах. Боец с позывным «Дизель» работал помощником лесника в Поволжье. А сейчас в составе группировки войск «Запад» также воюет в Кременском лесу. И у него есть даже свой собственный рейтинг деревьев для прикрытия. В самом его верху — дубовые рощи.

«Потому что они более разращенные дубы, и уже „птичка“ тебя не видит», — отметил военнослужащий ВС РФ с позывным «Дизель».

Кременские леса и Серебрянское лесничество — большой лесной массив в ЛНР, в котором армия России и ВСУ ведут жестокое противоборство уже несколько лет. Но не так давно, говорят военные, наступил перелом. Линия соприкосновения двинулась, ВСУ ушли со своих позиций, откатившись с выжженной земли в «зеленку» и ближе к реке Северский Донец.

«Сейчас у нас продвижение хорошо пошло, когда вот на новые позиции заходим, уже достаточно такой, более-менее что-то лес. По старой линии ЛБС, да, леса вообще не было, ну, пеньки», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Графин».

По всей видимости, ВСУ вынуждены были отойти, чтобы не попасть в окружение. Ведь с разных сторон вокруг Кременского и Серебрянского лесов идет наступление, в котором из мощного оружия применяются в основном артиллерия и дроны.

«Самая страшная и самая эффективная сейчас вещь на фронте — это дрон ударный на оптоволокне. Вот здесь у него находится катушка, от которой идет вот такая тончайшая нить, похожая на леску», — дополнил корреспондент.

По леске подается световой сигнал, которым дрон управляется. Из-за этого его нельзя заглушить радиопомехами. Так, на одной из видеозаписей было запечатлено, как украинские военные покинули укрытие и пытаются убежать, но за ними буквально по пятам летят дроны и бьет артиллерия.

По словам бойцов группировки войск «Запад», моральный дух противника на этом направлении заметно снизился. Есть случаи, когда солдаты противника сами выходят на российские позиции, чтобы сдаться.

«Ночью сидели, наблюдали, под противником, до противника там 80 метров, ждем и со стороны противника видим, два силуэта идут к нам», — сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным «Модун».

«И как бы выбрали момент, что дронов нет и вышли, прошли может метров 400, увидели ваших солдат», — рассказал военнопленный Владимир Гавдана.

Владимир был мобилизован в ВСУ в декабре 2024 года. В конце своей службы он оказался в Серебрянском лесу. Он чудом сбежал: передвигаться там безопасно невозможно, любой шаг просматривается сверху.

