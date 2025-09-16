Схватил за бочок: в Индии волк растерзал пятилетнюю девочку во время семейного ужина

в Индии волк убил пятилетнюю девочку во время семейного ужина

Зверь утащил ребенка в лес.

В индийском штате Уттар Прадеш волк напал на пятилетнюю девочку в деревне Парагпурва, сообщило издание Times of India со ссылкой на местные власти.

По данным очевидцев, трагедия произошла вечером, когда семья ужинала на улице. Мать ребенка ненадолго зашла в дом за мобильным телефоном, и в этот момент хищник атаковал девочку и утащил ее в сторону леса.

Отец и дядя пострадавшей попытались спасти ребенка и бросились в погоню, однако в темноте не смогли догнать животное. На следующее утро тело девочки с многочисленными повреждениями было найдено на поле примерно в 800 метрах от дома.

Представитель лесного департамента Рам Сингх Ядав сообщил журналистам, что предварительное расследование подтверждает нападение дикого животного. По его словам, в районе усилено патрулирование и установлены специальные клетки для поимки хищника.

Подобные происшествия с дикими животными фиксируются не только в Индии. Так, ранее стало известно о медведе, который регулярно наведывается на кладбище в Златоусте Челябинской области. По словам местных зоозащитников, зверь не боится людей и питается останками из раскопанных могил.

