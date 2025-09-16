Председатель ЦИК Памфилова внесена в розыскные списки СБУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ей вменяют посягательство на территориальную целостность Украины.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова объявлена в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из материалов украинских органов власти.

Уточняется, что Памфилова числится в розыске с 26 ноября 2024 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. К тому же ей вменяется еще целый ряд статей уголовного кодекса страны.

Известно, что председатель Центризбиркома внесена в базу данных экстремистского сайта «Миротворец»*. Об этом стало известно 30 марта 2018 года.

В середине августа стало известно, что СБУ внесла в розыскную базу депутата Государственной думы Российской Федерации и исполнителя Дениса Майданова. Ему предъявлены те же обвинения, что и Памфиловой. К тому же россиянина на Украине приговорили к лишению свободы.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ.