Кухонные разборки: компании в Петербурге и области оставили клиентов без гарнитуров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Фирмы-изготовители брали деньги, но работы так и не начинались.

Суды Петербурга и Ленинградской области завалены делами обманутых клиентов мебельных компаний. Иски — на миллионы рублей. Десятки семей остались без денег, поверив яркой рекламе и обещаниям быстро и качественно установить кухонные гарнитуры. Но после получения предоплаты, владельцы этих контор находят десятки причин, лишь бы не начинать работу. Можно ли вернуть средства и как заказчикам защитить себя при обращении в подобные фирмы — узнала корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Скидка на изготовление, бесплатные замеры и индивидуальный проект. Сделать кухонный гарнитур семье Даниила мебельная компания «Аврора» обещала всего за месяц.

«Изначально все было красочно. Нам сделали проект кухни, все в один день это расписали. Сказали, если заключается договор, прямо сейчас идет скидка. Мы, конечно же, заключили в этот же день, внесли предоплату наличными, получили товарный чек», — рассказал пострадавший Даниил Григорьевский.

Долгожданную кухню за 90 тысяч рублей установить должны были еще в начале июля, но семья этого так и не дождалась. Сроки постоянно переносили. Сам изготовитель объясняет задержку повышенной нагрузкой.

«У нас сейчас есть, наблюдаются проблемы с производством именно этих товаров, но мы со всеми клиентами на связи, все открыто. Обсуждаем эти вопросы и приоритеты ставим», — прокомментировал генеральный директор ООО «Мебельный завод» «Аврора» Денис Ермолин.

Как именно расставляют приоритеты — заказчики недоумевают. Оказалось, что дождаться установки не могут еще минимум десять покупателей.

«Кухни у меня нет, я живу с ребенком в полевых практических условиях, несмотря на то, что в новой с ремонтом квартире. Делаю еду на плитке с электрическим чайником, и все это на полу. Вот такая вот мечта», — рассказала пострадавшая Ирина.

Реальностью она не стала и для тех, кто заказывал мебель в компании «Куб» в Выборге. Клиентов там встречали с распростертыми объятиями. И подвоха никто не ожидал. За гарнитур отдали 400 тысяч рублей.

«Я даже сказала мужу: „Надо же, куда мы попали, они относится к нам, как своей семье“. Всегда чай нальют и очень учтивы, и вообще не было мысли, что могут нас обмануть», — рассказала пострадавшая Александра Бардакова.

Таких пострадавших от этой мебельной фабрики, по нашим данным, тоже десятки. По словам клиентов, все сделки и расчеты проходили только через Абукара Агаева. На момент подписания до говора он был простым рабочим в фирме супруги, сейчас — гендиректор.

«Он ссылался то на проблемы со здоровьем, то у него сломался станок, то у него не те материалы, перепутали столешницы», — рассказала пострадавшая Татьяна Корелина.

Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей. Клиенты подали коллективное заявление в полицию. И только одному удалось выиграть дело в суде.

«Я не буду озвучивать суммы, но полностью была взыскана вся сумма по договору. Полностью были взысканы все штрафные санкции, неустойки, моральный вред», — рассказала адвокат Ирина Мещерякова.

По словам юристов, такие действия можно квалифицировать как мошенничество. В этом случае производителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Но уверенности, что изготовитель возместит ущерб, нет. По нашим данным, генеральный директор «Куба» Абукар Агаев пытался оформить банкротство, но не получилось. Поэтому прежде, чем заказывать мебель, специалисты рекомендуют тщательно выбирать компании, изучать документы и не вносить стопроцентную оплату.

«Если вы заказали товар, да, вы производите предоплату, либо это 30%, либо это 50%. И когда вам уже представляют потом, допустим, фото изготовленной продукции, тогда можете производить, ну, как бы окончательную оплату», — рассказал консультант общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктор Чебышев.

Иначе можно остаться и без заказанной кухни, и без средств на новую. Даниил, клиент компании «Аврора», уже оформил возврат и пытается получить свои деньги. В случае отказа планирует подавать досудебную претензию. Шанс на победу есть.

