Рекламу энергетических напитков могут начать маркировать
Поправки в соответствующий законопроект уже одобрил кабмин.
Рекламу энергетиков могут обязать маркировать. Как пишут «Известия», в видеоролики, где показывают тонизирующие напитки, нужно будет добавлять предупреждение о вреде здоровью.
Кроме того, реклама не должна быть обращена к детям и содержать информацию о якобы полезных добавках. Поправки к законопроекту одобрил кабмин. Если их примут — требования станут обязательными с марта 2026 года.
Авторы инициативы считают, что маркировка поможет хоть немного снизить уровень потребления тоников и энергетиков. Однако, эксперты сомневаются в том, что подобная мера будет эффективной.
