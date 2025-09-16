Рекламу энергетических напитков могут начать маркировать

Фото, видео: 5-tv.ru

Поправки в соответствующий законопроект уже одобрил кабмин.

Рекламу энергетиков могут обязать маркировать. Как пишут «Известия», в видеоролики, где показывают тонизирующие напитки, нужно будет добавлять предупреждение о вреде здоровью.

Кроме того, реклама не должна быть обращена к детям и содержать информацию о якобы полезных добавках. Поправки к законопроекту одобрил кабмин. Если их примут — требования станут обязательными с марта 2026 года.

Авторы инициативы считают, что маркировка поможет хоть немного снизить уровень потребления тоников и энергетиков. Однако, эксперты сомневаются в том, что подобная мера будет эффективной.

