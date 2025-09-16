Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым

Фото: 5-tv.ru

Причиной волны геомагнитных бурь стала гигантская корональная дыра на Солнце.

Середина сентября 2025 года стала для некоторых жителей Земли испытанием из-за волны геомагнитных бурь. Источник всех бед — огромная корональная дыра на Солнце. Какой силы будет буря 16 сентября и как к ней подготовиться, сообщается в материале URA.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН).

В этот день планета окажется в эпицентре потока солнечного ветра, рост геомагнитной активности до 3,5–4 баллов по шкале Kp (зеленый уровень) начнется в полночь. К 6 утра возмущения достигнут пика в 5 баллов (красный уровень) и будут бушевать около трех часов. К 9 утра ожидается спад до 4 баллов (оранжевый уровень), а с полудня до вечера установится относительное затишье. 17 сентября возможен новый всплеск.

По оценкам экспертов, вероятность такова:

полноценная магнитная буря — 51%,

на возбужденная магнитосфера — 40%,

спокойный день — 9%.

В Петербурге 16 сентября атмосферное давление составит 761,6 миллиметров ртутного столба, чуть выше нормы. У метеочувствительных могут появиться головные боли или ощущение сухости воздуха. В Москве будет стандарт — 752 миллиметра ртутного столба, стабильная погода без резких скачков.

Реакция человека на магнитные бури

Геомагнитные бури представляют собой возмущения в магнитном поле Земли, вызванные потоком заряженных частиц от Солнца. Их источник — солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Влияние бурь на здоровье человека не доказано наукой, но есть специфические симптомы — головные боли, усталость, перепады настроения.

Ослабить солнечную атаку поможет соблюдение питьевого режима и снижение нагрузок. Нужно спать семь-восемь часов, есть овощи, желательно исключить кофеин и алкоголь. Людям с патологиями сердца и тем, чье состояние начало ухудшаться, стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно хранить картофель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.