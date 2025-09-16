Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллерийские подразделения несут круглосуточное боевое дежурство.

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожл бронеавтомобили и сорвал ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны спецоперации (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Воздушная разведка с использованием беспилотников обнаружила движение колонны противника к позициям ВСУ. Получив координаты цели, расчет «Торнадо-С» оперативно выдвинулся на место и открыл огонь, уничтожив скопление техники и личного состава. Эффективность удара была подтверждена разведгруппой с помощью дронов. После выполнения задачи расчет быстро покинул позицию, избежав возможного ответного огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

