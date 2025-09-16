Ускоренными темпами: разрыв в зарплатах россиян сократился до рекордного минимума

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Эксперты связывают это с ростом МРОТ и повышением зарплат в массовых профессиях.

Россияне с самыми низкими доходами в 2025 году зарабатывают в 7,5 раза меньше, чем самые обеспеченные граждане страны, из чего следует, что разрыв в доходах рекордно сократился. Согласно расчетам FinExpertiza на основе данных Росстата, средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых работников составила 31 тысяч рублей, в то время как доходы 20% высокооплачиваемых специалистов достигли 233 тысяч рублей. Основными факторами сокращения разрыва стали ускоренный рост зарплат среди рабочих и массового персонала на фоне нехватки кадров, а также повышение МРОТ. Несмотря на это, уровень неравенства остается высоким: в развитых странах он обычно колеблется от двух до шести раз. В материале «Известий» рассказывается, в каких сферах разрыв минимален и кому в этом году снизили зарплаты.

Почему снизилось зарплатное неравенство

В 2025 году на средних и крупных предприятиях страны 20% наименее оплачиваемых работников получали в среднем 31 тысячу рублей, а 20% самых высокооплачиваемых специалистов — 233 тысяч. Разница составила 7,5 раза — это минимальный показатель с 2000 года, отмечают в FinExpertiza, опираясь на данные Росстата (статистика публикуется раз в два года).

Для анализа использовался метод, при котором население делится на пять равных по численности групп. Составляется статистический ряд по доходам: в первую группу входят граждане с наименьшими доходами, а в пятую — с наибольшими.

До пандемии разрыв в доходах постепенно сокращался, но в 2021 году на фоне восстановления экономики он снова вырос до восьми раз, указано в исследовании. К 2023 году тренд на сближение возобновился (до 7,7 раза) и сохраняется в 2025 году. За два последних года зарплаты низкооплачиваемых сотрудников увеличились на 38%, а у топовых специалистов — на 34%.

«Сокращение разрыва в зарплатах связано с тем, что в последние годы быстрее всего растут доходы низкооплачиваемых сотрудников. Дефицит „синих воротничков“ заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения», — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В условиях нехватки кадров компании поднимают минимальные зарплаты до рыночного уровня, а редким специалистам предлагают даже больше, отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, больше всего растет зарплата тех, кто традиционно получал мало — их легко переманить, предложив немного больше. В то же время оклады обеспеченных сотрудников за последний год индексировали минимально (кроме отдельных специалистов), так как мотивация этой группы шире, чем только деньги.

Повышение МРОТ также сыграло значимую роль: с 2025 года он составляет 22,4 тысячи рублей, почти на 17% больше, чем годом ранее, напомнили «Известиям» во ВНИИ труда.

Разрыв в 7,5 раза по-прежнему значителен, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. В развитых странах — Швеции, Франции, Швейцарии — разница обычно колеблется от двух до шести раз. По мнению эксперта, оптимальный диапазон составляет не более четырех–семи раз.

У кого зарплаты растут быстрее всего в РФ

Максимальный разрыв доходов наблюдается в сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты) — 11 раз: 23 тысячи рублей у нижнего сегмента и 260 тысяч рублей у топ-специалистов. Похожая ситуация в IT и связи — 44 тысячи против 494 тысяч.

Неравенство выше среднего сохраняется в финансовом секторе: разрыв достигает 9,5 раза — 50 тысяч против 474 тысяч.

Минимальный разброс фиксируется в реальном секторе. Наименьший уровень неравенства (около пяти раз) в добыче полезных ископаемых (60 тысяч против 292 тысяч), сельском хозяйстве (30 тысяч против 157 тысяч), ЖКХ (29 тысяч и 148 тысяч) и обрабатывающих производствах (44 тысячи и 224 тысячи). Во ВНИИ труда отметили рост зарплат в обрабатывающих производствах, особенно в оборонно-промышленном комплексе.

Разница в зарплатах в добыче сырья и обрабатывающих отраслях невелика из-за унифицированных систем оплаты труда, пояснили в SuperJob. Доходы также зависят от государства — через компании с госучастием и систему госзаказов. Работодатели стремятся выравнивать уровень производительности. В ЖКХ и сельском хозяйстве, наоборот, много низкооплачиваемой работы без высокой квалификации.

Сельскому хозяйству нужны квалифицированные кадры, что повышает зарплаты, отметила Юлия Долженкова. Автоматизация и механизация также требуют знаний выше базового уровня, увеличивая оклады.

В IT и финансах разрыв в доходах особенно велик: опытные специалисты формируют узкоспециализированные навыки, которые трудно заменить, добавила эксперт.

Самые низкие зарплаты получают работники персональных услуг (уборщицы, сиделки) и неквалифицированные сотрудники в сельском хозяйстве и торговле, рассказал заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. На противоположном конце — топ-менеджеры крупных компаний в нефтегазе и финансах, а также ведущие разработчики и архитекторы в IT.

За 2025 год наибольший рост зарплат — в промышленном оборудовании (+28%), добывающей отрасли (+22%) и финансовом секторе (+18%), уточнила Мария Игнатова. При этом в некоторых сферах зарплаты снизились: услуги для бизнеса (–29%), IT (–9%), тяжелое машиностроение (–7%), ЖКХ (–3%) и госорганизации (–2%).

В каких регионах наибольшая разница в зарплатах

Разрыв зависит не только от отрасли, но и региона. Минимальный уровень зафиксирован в Тыве — 3,6 раза (от 36 тысяч рублей до 131 тысячи рублей). Далее идут Калмыкия и Ингушетия — по четыре раза, показали расчеты FinExpertiza.

Максимальный разрыв — в Москве: 8,7 раза, от 51 тысячи до 442 тысяч рублей. Высокое неравенство отмечается также в Астраханской области (6,7 раза), Санкт-Петербурге и Подмосковье (6,6 раза).

Такие различия связаны с уровнем развития регионов и их специализацией, пояснили во ВНИИ труда. В одних субъектах преобладает сельское хозяйство с низкими доходами, в других — крупные и высокотехнологичные производства с высокими зарплатами. Высокое неравенство в столице связано с концентрацией головных офисов крупных компаний с топовыми сотрудниками, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. При этом многие москвичи получают скромные доходы — это бюджетники и низовой персонал сферы услуг.

«Существенна и разница между регионами. В сырьевых округах — ЯНАО, ХМАО, на Чукотке, где действуют северные надбавки, а также в Москве — зарплаты стабильно выше среднероссийских и тем более по сравнению с „отстающими“ территориями. В последние годы ускорился рост доходов и в промышленных центрах, где предприятия ОПК работают в несколько смен. А в ряде южных регионов к высокой безработице добавляются теневая занятость и, вероятно, неполное отражение фактических зарплат в отчетности», — добавила эксперт.

В SuperJob отметили, что разрыв между столицей и регионами сокращается несколько лет подряд. За последний год наибольшее снижение — в Новосибирске и Ростове-на-Дону (на 4 п. п.), что приблизило доходы этих городов к столичному уровню.

Дальнейшее повышение МРОТ — до не менее чем 35 тысяч к 2030 году (согласно указу президента) — должно сократить разрыв в нижней части зарплатной шкалы, прогнозируют во ВНИИ труда. Введение прогрессивной системы НДФЛ будет сдерживать неравенство за счет верхних доходов.