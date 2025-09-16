По примеру Вашингтона: Трамп продолжит борьбу с преступностью в Мемфисе

Трамп подпишет меморандум о борьбе с преступностью в Мемфисе

Для этого он намерен привлечь ряд ведомств, включая Национальную гвардию.

Для обеспечения безопасности в городе Мемфис, штат Теннесси, будет создана рабочая группа. О подписании соответствующего меморандума президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете в Белом доме.

«Сегодня я подписываю президентский меморандум о создании рабочей группы по обеспечению безопасности в Мемфисе. Это очень важно в связи с преступностью, которую мы наблюдаем не только в Мемфисе, но и во многих других городах нашей страны», — заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что в борьбе с преступностью в Мемфисе будут задействованы ряд ведомств, среди которых ФБР, Национальная гвардия и управление по борьбе с наркотиками. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон послужит примером в борьбе с преступностью в Мемфисе.

«В усилиях будут задействованы Национальная гвардия, а также ФБР, управление по борьбе с наркотиками (ATF. — Прим. Ред.), служба расследований министерства внутренней безопасности, служба маршалов США и другие структуры, помимо прокуроров», — отметил президент.

Пару дней назад Трамп заявил, что преступность в Мемфисе немного снизилась. По его словам, это результат пятимесячной работы. К тому же, как сообщил сам Трамп, только он может спасти Мемфис от преступности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп принял решение ввести в Вашингтон подразделения Национальной гвардии.

