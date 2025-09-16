«Мне видится»: Трамп обсудит с Си Цзиньпином сделку по TikTok

Дональд Трамп намерен в пятницу обсудить с Си Цзиньпином сделку по TikTok

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент признался, что сам пользуется данной площадкой.

В ходе общения с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином насчет сделки по социальной сети TikTok.

«Мы этого еще не решили, но мне видится, что в пятницу я поговорю с председателем Си, чтобы получить подтверждение», — отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп признался, что сам пользуется данной площадкой. Он добавил, что TikTok помогает ему привлекать молодежь.

О дальнейшей судьбе социальной сети на территории США 15 сентября высказался министр финансов Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон и Пекин достигли рамочного соглашения, согласно которому собственность платформы перейдет под контроль американских структур. Бессент также добавил, что коммерческие условия сделки уже достигнуты.

В июле стало известно о том, что Трамп готов к сделке по покупке TikTok. К тому же за пару недель до этого американский лидер подписал указ о продлении работы платформы в США до 17 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в начале апреля США не рассматривали сделку по покупке TikTok.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.