«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе

В ХАМАС обвинили США в эскалации конфликта в секторе Газа

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

Представители движения подчеркнули, что Нетаньяху несет полную ответственность за жизнь заложников.

Администрация президента США Дональда Трампа несет прямую ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщило палестинское радикальное движение ХАМАС.

«Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — Прим. Ред.) несет полную ответственность за жизнь своих пленников в секторе Газа, так же как администрация США несет прямую ответственность за эскалацию жестокой войны истребления в секторе из-за своей поддержки и политики дезинформации», — отмечается в публикации.

Кроме того, по сообщениям ХАМАС, заявления президента США Дональда Трампа являются «откровенной поддержкой» действий Тель-Авива. Представители движения назвали это ярким проявлением «двойных стандартов».

В заявлении сообщается о сложностях в переговорном процессе, вызванных политикой Нетаньяху. К тому же ХАМАС упомянуло недавние удары Израиля по Катару и «попытку убийства» переговорной делегации во время обсуждения последнего документа Трампа. Также сообщается якобы о гибели 65 тысяч мирных жителей в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение операции «Колесницы Гидеона — 2» 16 сентября, целью которой является захват города Газа. Сообщается, что действия Израиля поддержала администрация президента США Дональда Трампа, однако американцы уточнили, что надеются на «быструю реализацию» планов Тель-Авива.

В то же время в правительстве Израиля рассчитывают завершить операцию к концу года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЦАХАЛ нанес более 30 ударов по Газе за 20 минут.

