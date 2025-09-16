Президент Бразилии выступит на Генассамблее ООН с призывом признать Палестину

Фото: brazANDRE BORGES/EPA/ТАСС

Лула да Силва надеется своим примером подтолкнуть другие страны к этому решению.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступит с речью на открытии 80-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. Помимо прочего, он намерен высказаться о проблемах Палестины, а также о вопросах, связанных с защитой демократии, противодействием экстремизму и климатическим кризисом. Об этом говорится в материале издания AgenciaBrasil.

Отмечается, что Лула примет участие во второй сессии На Международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса, которая пройдет в штаб-квартире международной организации. Кроме того, президент поделится своими представлениями о приоритетах внешней политики Бразилии.

«С точки зрения Бразилии, устойчивый мир в регионе может быть достигнут только в том случае, если обе стороны смогут вести переговоры на равных условиях, включая государственный потенциал Палестины», — отметил директор департамента международных организаций МИД Марсело Маротта Виегас.

Министр подчеркнул: бразильское правительство надеется, что выступление президента «послужит возможностью для большего числа стран признать Палестину в качестве государства». В материале сказано, что кроме Бразилии Палестину уже признали 147 государств (включая Россию).

Франция, Великобритания, Канада и Португалия выразили заинтересованность, от них можно ожидать положительного решения, а Израиль, США, Венгрия и Аргентина наоборот, сразу отказались. Воздержались от голосования 12 стран. Генассамблея ООН поддержала создание Палестины без движения ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи в Швейцарии начали голодовку из-за гуманитарной катастрофы в Газе.

