«Артиллерия и вертолеты»: ЦАХАЛ нанес более 30 ударов по Газе за 20 минут

Цель операции, по утверждениям Тель-Авива, — занять крупнейший город анклава.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут. Об это сообщил портал Ynet, ссылаясь на источники.

«Беспилотные летательные аппараты и вертолеты открыли огонь, наряду с артиллерией. Они (палестинцы. — Прим. Ред.) сообщили о 37 атаках за 20 минут и массовом бегстве», — отмечается в материале.

Сообщается, что удары наносятся в трех районах: Шейх-Радван, Аль-Карама и побережье, а также Тель-эль-Хава. К тому же, по данным источников, палестинцы из северо-западной части Газы были вынуждены эвакуироваться в восточном и южном направлениях.

О начале операции ЦАХАЛ под названием «Колесницы Гидеона — 2» стало известно 16 сентября 2025 года. Цель Тель-Авива — занять город Газу. Известно, что администрация поддержала действия Израиля, однако в Вашингтоне надеются на «быструю реализацию» операции.

По данным 12-го канала Израиля, правительство страны рассчитывает завершить операцию к концу года. Причиной, почему ЦАХАЛ начала действовать сейчас, называется успешная эвакуация 320 тысяч человек из анклава. Именно нахождение большого количества мирных жителей мешало проведению операции ранее.

Новый этап в палестино-израильском конфликте начался в октябре 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ближнему Востоку может грозить глобальный конфликт.

