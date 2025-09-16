Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вашингтон требует ликвидации всех мощностей Тегерана по обогащению урана.

В Министерстве энергетики США считают, что Иран должен полностью закрыть свою ядерную программу, в том числе избавиться от всех мощностей по обогащению урана. Об этом сообщил глава американского ведомства Крис Райт на конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), запись мероприятия опубликована на официальном сайте U.S.Department of Energy.

«Путь Ирана к ядерному оружию, включая все возможности по обогащению и переработке, должен быть полностью демонтирован», — сказал Райт.

Как отметил министр энергетики, Тегерану необходимо открыто сотрудничать с МАГАТЭ и соблюдать свои обязательства по гарантиям безопасности, иначе напряженность в регионе будет только нарастать. По словам Райта, недостаточная прозрачность Ирана по отношению к агентству и «его ядерные эскалации недопустимы».

Глава ведомства подчеркнул, что Иран должен «оказывать полное содействие МАГАТЭ», учитывая наложенные на него обязательства. Кроме того, он потребовал от страны допуск для инспекторов ко всем объектам, «вызывающим озабоченность».

В августе стало известно, что представители агентства планируют переговоры с официальными лицами США, предметом которых станет обогащенный уран в Иране. Сотрудники МАГАТЭ вылетели в Вашингтон, чтобы получить точную информацию о запасах оружейного урана, оставшегося в Иране после американских ударов. Сами Штаты не могли дать соответствующий отчет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Китай показал ракету с радиусом поражения во всю Землю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.