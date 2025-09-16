ЦАХАЛ начал массированные удары по сектору Газа

Фото: ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сообщается, что Вашингтон поддержал действия Израиля.

Израиль начал массированные удары по всему сектору Газа. Об этом сообщил 9 телеканал.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию с целью оккупации города Газа. Об этом, ссылаясь на израильских чиновников, сообщил портал Axios.

«Израильские военные в понедельник начали наземную операцию с целью оккупации города Газа. По словам израильских официальных лиц, правительство (премьер-министра Израиля Беньямина — Прим. Ред.) Нетаньяху заявило, что эта операция направлена ​​на искоренение ХАМАС», — отмечается в материале.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио сообщил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию в секторе Газа. Однако уточняется, что Вашингтон заинтересован в скором ее завершении.

В то же время Тель-Авив планирует завершить данную операцию к концу года. Об этом сообщил 12-й канал Израиля. Уточняется, что число эвакуированных жителей Газы составляет около 320 тысяч человек. По сообщениям израильской стороны, именно это позволило начать полномасштабную операцию с целью занять крупнейший город анклава.

ХАМАС в октябре 2023 года нанес массовые ракетные удары по территории Израиля, после чего проник в южные районы страны и захватил заложников. В ответ на эти действия Тель-Авив начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ближнему Востоку может грозить глобальный конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.