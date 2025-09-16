Жертвы Саймона Леваева ждут справедливого наказания для афериста после его ареста в Грузии

Фото, видео: Instagram*/simonleviev; 5-tv.ru

Он выдавал себя за наследника миллиардера и обманывал женщин, набирая кредиты на их имя.

В Грузии сегодня поймали наверное самого известного в мире брачного мошенника. Многие слышали его имя Саймон Леваев, ведь его похождения стали основой для документального фильма «Аферист из Тиндера». Он выдавал себя за сына алмазного короля, убеждал, что сказочно богат, а потом на имя новых подруг набирал кредитов и сбегал. В итоге он действительно стал долларовым миллионером, но миллионером, которого разыскивают в десятках стран. И вот теперь его загнали. Корреспонденнт «Известий» Кирилл Ольков знает детали.

«Выручай, у меня неприятности!». Кажется, теперь все серьезно. Пожалуй, первый безответный «мэтч» в жизни афериста из Tinder в аэропорту Батуми. Силовиков интересуют его миллионы. «Бриллиантовый» король, построивший свою империю лжи из песка и выплаканных в подушку женских слез, задержан Интерполом в Грузии. И теперь ответит за каждую «любовную СМС» — их тоже миллионы.

Роковой герой-любовник, охотник за сердцами и женскими кошельками Саймон Леваев, он же Шиман Хают — в вечно активном поиске. Он влюблял в себя женщин и годами жил за их счет. Похождения алчного и ненасытного Дон Жуана даже увековечили в кино. Известная стриминговая платформа сняла фильм о его любовных «свайпах». Получилась драма в жанре true-crime. Главные роли — женские. Среди них — Сесилия Фьелла, ее алмазный король свайпнул вправо, а потом кинул на деньги. Их девушка перевела ему сама.

«Он казался идеальным парнем. Потом он несколько раз попадал в неприятности. Говорил, что нужна помощь и безопасность. В итоге я потеряла более 200 тысяч фунтов, в том числе взятых в кредиты под высокие проценты», — рассказала пострадавшая Сесилия Фьелла.

По городу — только на спорткаре, по воздуху — только на частном самолете. Все богатство наружу: пшик в глаза, выстрел в самое сердце! При первом знакомстве Саймон представлялся девушкам не иначе как сыном и наследником израильского миллиардера и алмазного короля Льва Леваева. Месяцами одаривал своих тиндер-избранниц подарками, а потом внезапно просил о помощи — говорил о проблемах с бизнесом и угрозах конкурентов. И ему верили. Охмуренные женщины перевели Леваеву больше десяти миллионов долларов. Но дело даже не в деньгах — женские чувства не продаются.

«Самое тяжелое было психологическое и эмоциональное насилие. Конечно, деньги повлияли на мою жизнь, но именно эмоциональное давление оказалось самым тяжелым испытанием», — говорила пострадавшая Пернилла Шихам.

Когда туман любви рассеялся, девушки с опустошенными сердцами и оголенными счетами ринулись в полицию. Сесилия Фьелла обратилась к норвежским журналистам — они провели свое расследование и поделились его результатами в эксклюзивном интервью с «Известиями». Оказывается, у Леваева даже была своя личная система обольщения: четко выверенная математическая модель любовного треугольника.

«Мы поняли в течении нашего расследования, что финансы одной девушки шли на финансирование другой жертвы. Можно сказать, что это финансовая пирамида», — рассказал журналист-расследователь Кристоффер Кумар.

«После публикации расследования в 2019 году, мы получали письма от жертв Леваева», — продолжила журналист-расследователь Натали Ремо Хансен.

А у него самого уже тогда начались проблемы с законом. В 2019-м Леваева задержали за подделку документов. Но всего через пять месяцев отпустили. Он преспокойно посмотрел премьеру фильма про себя самого и свои махинации — и даже после обнародования обличительных фактов продолжал притворяться «белой овечкой».

«Я должен чувствовать вину за то, чего не делал? Нет. Я хочу оправдать свое имя, хочу всему миру сказать, что это неправда», — говорил Саймон Леваев.

Сотни, если не тысячи разбитых Леваевым сердец, которые искали отношений в дейтинговых приложениях, точно считают по-другому. Обманутые девушки лишились всех накопленных сбережений: и сейчас, после задержания главного тиндер-альфонса современности, наверняка захотят вернуть свое. Не повезло в любви, может, в деньгах повезет. Если, конечно, у самозваного алмазного короля еще хоть что-то осталось.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

